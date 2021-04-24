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Общество24 апреля 2021 10:51

Павел Мигачев призвал саратовцев голосовать за благоустройство города

Министр надеется, что голосование будет таким же активным, как Всероссийский субботник
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Саратовцы вышли на Всероссийский субботник

Саратовцы вышли на Всероссийский субботник

Фото: Екатерина Семенова

В Саратове сегодня проходит Всероссийский субботник.

Участие в мероприятии принял министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев.

Он напомнил, что субботник проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На уборку общественных территорий вышли сотрудники учреждений, ведомств и предприятий области.

Например, в сквере Победы в Ленинском районе трудились более 200 человек.

Павел Мигачев отметил, что сквер Победы начали благоустраивать еще раньше, в прошлом году здесь было заменено дорожное покрытие. Если жители Саратова проголосуют за этот объект в рамках рейтингового голосования, то благоустройство продолжится.

Голосование также проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Оно стартует 26 апреля и продлится до 30 мая. Выбрать общественные территории для благоустройства можно на специальной платформе za.gorodsreda.ru, при помощи волонтеров или на портале Госуслуг.

Сквер Победы участвует в рейтинговом голосовании по благоустройству

Фото: Екатерина Семенова

Министр призвал жителей Саратова и области голосовать.

- Мы видим, что много жителей участвуют во Всероссийском субботнике. И надеемся, что также много людей примут участие в голосовании, — сказал Павел Мигачев.

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