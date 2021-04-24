Из окна третьего этажа в Саратове выпал маленький ребенок

В Заводском районе Саратова из окна третьего этажа выпал трехлетний мальчик.

ЧП случилось на Ростовской, 14.

- На место выезжала бригада. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №3, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

Предполагается, что малыш облокотился на москитную сетку и упал с высоты.

В ГУ МВД по Саратовской области начали проверку по этому инциденту.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, семья на учете не состоит, — сообщили в главке.

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