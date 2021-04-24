Панков призвал и. о. главы Балаковского района работать по закону

Депутат Госдумы Николай Панков на субботнике пообщался с и. о. главы Балаковского района
На всероссийском субботнике в Балакове Саратовской области депутат Государственной думы Николай Панков пообщался с и. о. главы Балаковского района Сергеем Грачевым. Темой разговора стала строительная сфера.
Депутат ГД отметил, что рынок сам регулирует и убирает плохих строителей, так как люди будут выбирать качество. Гражданам важно жить в комфортных условиях.
Панков посоветовал Грачеву быть равноудаленным от бизнес-структур.
- Нужно работать в рамках закона. И тогда вам легче будет принимать решения, — подчеркнул Панков.
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