В Саратовской области за сутки от коронавируса вылечились 209 человек

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 137 человек, а всего — 58 214.

Выздоровевших — 52 849. За сутки вылечилось больше людей, чем заразилось, — 209.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 55, Энгельсском районе — 20, Балаковском — 12.

У 65 пациентов выявлена пневмония.

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