На ночном пожаре под Саратовом погиб мужчина

В селе Сулак Краснопартизанского района Саратовской области сегодня ночью, 24 апреля, случился смертельный пожар.
- Сигнал о горящем жилом деревянном доме поступил в 03:00. На место выехали две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 60 кв. м. Погиб 36-летний мужчина. Причина воспламенения постройки сейчас устанавливается.
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