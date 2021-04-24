На ночном пожаре под Саратовом погиб мужчина

В селе Сулак Краснопартизанского района Саратовской области сегодня ночью, 24 апреля, случился смертельный пожар.

- Сигнал о горящем жилом деревянном доме поступил в 03:00. На место выехали две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Погиб 36-летний мужчина. Причина воспламенения постройки сейчас устанавливается.

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