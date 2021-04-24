В центре Саратова случилось тройное ДТП с пострадавшими

ДТП в центре Саратова Фото: ГИБДД по Саратову

В центре Саратова сегодня ночью, 24 апреля, случилось ДТП.

- В 00:50 на перекрестке улиц Радищева и Московская столкнулись ВАЗ-2113 и две «Лады Приора», — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В аварии пострадали оба водителя «Приор» и пассажир одной из них — 1993, 1995 и 1996 годов рождения. Их госпитализировали.

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