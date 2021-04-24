Синоптики обещают жителям Саратовской области в субботу грозу и туман

Сегодня, 24 апреля, в Саратовской области ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, прогнозируется гроза.

Утром местами прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

Ветер подует с востока с юга и юго-запада, его порывы достигнут 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха поднимется до +13...+18 градусов.

Напомним, год назад в этот день был дождь, а на улице воздух прогревался всего до +14 градусов.

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