Павел Мигачев пообещал обеспечить квартирами 62 саратовские семьи

Сегодня, 23 апреля, на заседании в правительстве Саратовской области обсудили проблемы нуждающихся в жилье.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев рассказал, что квартир от министерства ждут 62 многодетные семьи. Из них 37 в Саратове, 11 в Энгельсе, пять в Балакове, три в Саратовском районе, по одной в Вольске, Пугачеве, Аткарске, Ровном, а также в Базарно-Карабулакском и Александрово-Гайском районах.

И отметил, что на этот год изначально было предусмотрено 68, 5 млн рублей. После поступивших по инициативе председателя ГД 100 млн рублей.

Этих средств хватит для обеспечения квартирами всех семей, которые стоят на учете в министерстве.

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