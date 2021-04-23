В Саратове и Энгельсе установят 14 новых камер на дорогах

Объявлен аукцион на закупку 14 камер фотовидеофиксации в Саратове и Энгельсе.

Они будут установлены на следующих улицах: Антонова, 27, Вешняя, 32, Московская, 32, Большая Затонская, 79, Мичурина, 53, Большая Казачья 116 или 116А, Большая Садовая, 122, Соколовая, 22, проспект Строителей, 35Б, Тархова, 6В, Тархова, 13.

А в Энгельсе на Трудовой улице, 29, Гагарина напротив дома №12 на улице Комарова, Нестерова, 40.

Начальная стоимость контракта составляет 25,9 миллиона рублей. Поставщика выберут 18 мая.

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