Здание в Саратове, с которого грозит упасть капитель, огородили лентой

С двухэтажного здания отваливается часть капители. Фото Семена Богаевского

Администрация Волжского района Саратова прокомментировала публикацию «КП-Саратов» «С дома в центре Саратова на головы людей грозит упасть капитель».

- С собственником здания провели беседу о необходимости приведения фасада здания в нормативное состояние, — сообщили в пресс-службе.

А пока, чтобы люди не пострадали, опасную территорию оградили лентой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.