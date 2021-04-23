Мороженое в Саратове подорожает

Мороженое в Саратове может подорожать
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Саратовской области ожидается рост себестоимости мороженого. Как было заявлено на Совете по инвестициям, производством лакомства занимается предприятие в Энгельсском районе, и у инвестпроекта возникли проблемы.
Одна из причин – волатильность рубля, что влияет на стоимость производства и конечного продукта. Другая – расходы по исполнению требований об обязательной маркировке товара.
Возможно, что государство решит поддержать производителей и компенсировать дополнительные затраты.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.