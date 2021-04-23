Мороженое в Саратове подорожает

Мороженое в Саратове может подорожать Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области ожидается рост себестоимости мороженого. Как было заявлено на Совете по инвестициям, производством лакомства занимается предприятие в Энгельсском районе, и у инвестпроекта возникли проблемы.

Одна из причин – волатильность рубля, что влияет на стоимость производства и конечного продукта. Другая – расходы по исполнению требований об обязательной маркировке товара.

Возможно, что государство решит поддержать производителей и компенсировать дополнительные затраты.

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