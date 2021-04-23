«В условиях борьбы с пандемией руководство нашей страны ориентировано на поддержку граждан»: саратовцы продолжают комментировать Послание Президента

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Саратова и области прокомментировали Послание Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля.

Директор туркомпании Дмитрий Анпилогов рассказал, что внимательно и с интересом слушал выступление Президента РФ Владимира Путина на ежегодном Послании Федеральному собранию.

- Особое внимание было уделено развитию туриндустрии, были заявлены такие важные шаги, как продление программы «Кешбэк по России» и введение новых направлений по кешбэку для студентов и молодежи, льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах, увеличение до 1 триллиона рублей средств на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», упрощение в выдаче электронных виз в Россию для иностранцев.

Впервые столько средств будет выделено на развитие внутреннего туризма. Очевидно, что туризм становится приоритетной отраслью на ближайшие годы! Важно и нам в Саратовской области стать лидерами по развитию индустрии туризма и гостеприимства в России, — прокомментировал Анпилогов.

А председатель Саратовского отделения Союза театральных деятелей России Александр Удалов отметил, что теперь увеличатся вложения в ремонт и модернизацию объектов культуры.

- С огромным вниманием слушал Послание Президента. Хочется отметить направленность в первую очередь на решение внутренних вопросов и развитие России.

Несколько моментов которые выделил лично для себя:

Первое — бережное отношение к нашей истории и совершенно правильное решение устранить неточности в школьных учебниках. Подвиг народа должен быть известен, каждая великая битва должна быть прописана в наших учебниках. Нужно знать свою историю.

Второе — что касается именно нас, работников культуры. Прекрасно, что увеличатся вложения в ремонт и модернизацию объектов культуры. Это идея заложена и успешно реализуется нацпроектом «Культура». Дополнительные инвестиции в это направление позволят увеличить масштаб поддержки учреждений культуры в селах и отдаленных населенных пунктах, — отметил Удалов.

Также Послание Президента прокомментировал председатель Общественного Совета Красноармейского района Александр Зайцев.

- 21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию, на котором обозначил основные приоритеты развития государства на ближайшие несколько лет. В условиях борьбы с пандемией руководство нашей страны ориентировано на поддержку малого и среднего предпринимательства и других категорий граждан, доходы которых существенно сократились в этот сложный для всех период. Особенно это касается продления выплат для семей с детьми. Большое внимание в обращении Президента было уделено развитию системы здравоохранения и социальной сферы, в том числе в сельской местности, на развитие которых планируется направить существенные средства. Для небольших территорий финансирование из федерального бюджета — всегда ощутимая поддержка и хорошее подспорье для дальнейшего развития. Многое уже сделано по этим направлениям и, уверен, работа по повышению условий жизни в городах и небольших населенных пунктах будет продолжаться.

В свою очередь Общественный совет возьмет на контроль реализацию задач социальной направленности на территории Красноармейского муниципального района, озвученные Президентом России в послании Федеральному собранию, — заявил Зайцев.

Глава Хвалынского района Алексей Решетников считает, что для него, как для главы района, очень важно было услышать в Послании тему развития системы здравоохранения в городах и населенных пунктах с небольшой численностью жителей удаленных от областных центров.

- Глава Государства в своем выступлении обратил особое внимание на то, что сбережение народа страны является высшим национальным приоритетом, и что к 2030 году необходимо довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет, чему будут способствовать запущенные с 1 июля программы диспансеризации и профессиональных осмотров россиян всех возрастов. В 2021–2023 годах в села, поселки городского типа и малые города страны отправят еще пять тысяч машин скорой помощи. Считаю это решение Президента абсолютно правильным и своевременным. В малых городах и поселениях часто имеет место нехватка транспорта и квалифицированного персонала. Благодаря этим важным мерам, во многом удастся решить острую проблему оказания качественной скорой медицинской помощи жителям небольших населенных пунктов вследствие их удаленности от основных лечебно-диагностических учреждений и поможет в кратчайшие сроки доставлять больных в ближайшие медицинские учреждения, — отметил Решетников.