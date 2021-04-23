Газификация домов для многодетных семей в Балакове начнется после майских праздников

Николай Панков напомнил, что многодетные семьи должны иметь льготы по подключению газа

Работы по газификации микрорайона 4Б в Балакове, где выделяются участки многодетным семьям, начнутся после майских праздников. Завершиться они должны в середине октября.

Микрорайон сегодня, 23 апреля, посетил депутат Госдумы Николай Панков. Он пообщался с представителями многодетных сетей, местной власти и ресурсоснабжающих организаций.

Выяснилось, что газовики полностью готовы: проект и финансирование имеются, отработан механизм подачи заявок на подключение. Все упирается в сроки проведения тендера.

- Участки выделены многодетным по инициативе Президента Владимира Путина. Чтобы те, кто улучшает демографическую ситуацию в стране, имели возможность строительства своего жилья. А в Послании к Федеральному собранию Путин сказал о том, чтобы упросить ценообразование подвода газа к жилью, — напомнил Панков.

Дома для многодетных попадают под льготную категорию, для них зафиксирована ставка на подключение в размере 42 тыс. рублей. Представители многодетных пояснили, что считают несправедливым, что они будут платить наравне с теми, кто не получил участок, а купил его, но не является многодетным родителем.

Было предложено составить список тех семей, кто является многодетными. Возможно, они получат дополнительную скидку на подключение.

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