За долги от водоснабжения отключили Саратовский радиоприборный завод

Радиоприборный завод отключили от водоснабжения. Фото ООО «КВС»

Саратовский радиоприборный завод отключили от водоснабжения за долги.

Фото ООО «КВС»

- Предприятие задолжало более 3,5 млн рублей за холодное водоснабжение и водоотведение, сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие и не платило несколько расчетных периодов, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Если завод решить погасить долги, то в течение суток подачу воды возобновят.

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