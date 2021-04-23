Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 16:17

За долги от водоснабжения отключили Саратовский радиоприборный завод

Предприятие задолжало более 3,5 млн рублей
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Радиоприборный завод отключили от водоснабжения. Фото ООО «КВС»

Радиоприборный завод отключили от водоснабжения. Фото ООО «КВС»

Саратовский радиоприборный завод отключили от водоснабжения за долги.

Фото ООО «КВС»

- Предприятие задолжало более 3,5 млн рублей за холодное водоснабжение и водоотведение, сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие и не платило несколько расчетных периодов, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Если завод решить погасить долги, то в течение суток подачу воды возобновят.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.