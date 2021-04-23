Опубликовано видео задержания следователя СК в Саратове

УФСБ России по Саратовской области распространило видеоролик о задержании следователя регионального СК 16 апреля.

Как следует из ролика, во время поимки злоумышленника оперативниками при нем было почти 100 меченых пятитысячных купюр и муляжей.

Напомним, следователя подозревают в получении крупной взятки, сопряженной с вымогательством.

По данным следствия, он просил от четырех работников УФСИн миллион рублей. А иначе обещал возбудить на них уголовные дела о халатности.

Жертвы обратились к правоохранителям, и передача половины суммы прошла под контролем УФСБ.

Сегодня, 23 апреля суд арестовал его на два месяца.

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