Панков: Балаково должен стать примером для всей области по уличному освещению

На улицах Балакова должны загореться фонари Фото: Екатерина Семенова

На встрече с представителями власти и многодетными семьями в Балакове депутат Государственной думы Николай Панков вновь затронул вопрос уличного освещения.

Он обсудил подводку инженерных коммуникаций к землям микрорайона 4«б», на которых выделяются участки многодетным. Выяснилось, что там уже имеются практически все световые опоры, подведены линии электропередач к домовладениям.

Николай Панков отметил, что на встречах жители неоднократно поднимали вопрос об уличном освещении.

- Необходима городская программа уличного освещения. Считаю, что ее необходимо разработать. Надо вместе сесть и посмотреть программу уличного освещения всего Балакова. Город должен быть примером для всей области, он не должен сравниваться с теми районами, где недостаток мощностей, – считает Николай Панков.

Он обратился к и.о. главы района Сергею Грачеву с просьбой сразу заложить в программу энергосберегающие светильники.

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