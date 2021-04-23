Панков: Люди должны понимать, когда у них на участке появится вода

Николай Панков обсудил ситуацию с выделением участков многодетным семьям

В Балакове Саратовской области депутат Государственной думы России Николай Панков посетил микрорайон 4«б», где выделяют земельные участки многодетным семьям.

Ряд новых владельцев уже начали строительство жилья, однако там имеются проблемы с коммуникациями.

Николай Панков подробно остановился на вопросе водоснабжения и водоотведения. Он попросил муниципальные власти подключиться к вопросу и обеспечить взаимодействие с местным водоканалом.

- У нас задача, чтобы в этом году все коммуникации здесь сделали и земли, которые выделяются по Указу Президента, людям отдали с коммуникациями, – сказал Панков.

Сейчас в микрорайоне есть проблемы с коммуникациями

На встрече присутствовал Сергей Грачев, который сейчас исполняет обязанности главы района. Николай Панков обратился к нему, отметив, что тот во время работы в Саратове курировал аналогичные вопросы.

Сергей Грачев отметил, что вопрос уже прорабатывается. Вчера было проведено совещание, определено, что муниципалитет выступит заказчиком работ по водоотведению и водоснабжению. Подрядчик – водоканал – он будет тянуть водовод 3,5 км.

- Думаю, что в ближайшие дни проработаем вопрос водоотведения, определимся с источником и более детально сможем обговорить ситуацию, – сказал Сергей Грачев.

Николай Панков согласился, что нужно провести отдельное совещание по этому вопросу. Он подчеркнул, что главное – составить план-график работ и довести его до жителей, которым нужно четко знать, когда на участках появится вода.

В Саратове аналогичные проблемы с коммуникациями возникли в поселках Воробьевка и Жасминный, где также предоставлялись участки многодетным. Однако там проблемы пока решаются менее слаженно.

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