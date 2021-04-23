Инвестиции в Саратовскую область выросли с 14 до 40 млрд рублей

В Саратовской области планируется завершить 38 инвестиционных проектов на общую сумму почти 40 млрд рублей.

Как заявил на Совете по инвестициям губернатор области Валерий Радаев, это позволит создать 1,1 тыс. рабочих мест.

В 2020 году было завершено 35 инвестпроектов, и сумма их составила 14,5 млрд рублей. Было создано 700 рабочих мест. Это позволило Саратовской области подняться в рейтинге с 44 на 33 место.

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