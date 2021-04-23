На майские праздники саратовцы будут отдыхать 10 дней

На майские праздники объявлены длинные каникулы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Саратовцы будут отдыхать на майские праздники 10 дней. А с учетом того, что Радоница в регионе тоже нерабочий день, то нас ждут 11 выходных.
Такое решение принял Президент России Владимир Путин. Он согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
Ранее саратовцы планировали отдыхать только 1-3 и 8-10 мая.
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