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Общество23 апреля 2021 13:27

На майские праздники саратовцы будут отдыхать 10 дней

Принято решение объявить эти дни нерабочими
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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На майские праздники объявлены длинные каникулы

На майские праздники объявлены длинные каникулы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саратовцы будут отдыхать на майские праздники 10 дней. А с учетом того, что Радоница в регионе тоже нерабочий день, то нас ждут 11 выходных.

Такое решение принял Президент России Владимир Путин. Он согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

Ранее саратовцы планировали отдыхать только 1-3 и 8-10 мая.

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