На майские праздники саратовцы будут отдыхать 10 дней

На майские праздники объявлены длинные каникулы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саратовцы будут отдыхать на майские праздники 10 дней. А с учетом того, что Радоница в регионе тоже нерабочий день, то нас ждут 11 выходных.

Такое решение принял Президент России Владимир Путин. Он согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

Ранее саратовцы планировали отдыхать только 1-3 и 8-10 мая.

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