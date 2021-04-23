Спортсмены из Аткарска попросили депутата Воробьева помочь с установкой площадки для воркаута

Площадку для воркаута планируют установить в Аткарске

Спортсмены из Аткарска обратились за помощью к депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву («Единая Россия»). Активисты рассказали, что в городе не хватает современных площадок для занятия воркаутом.

Во время рабочей поездки парламентарий вместе с главой района Виктором Елиным встретился с общественниками.

- Договорились, что возьмем вопрос в разработку, подготовим предложения и обсудим их вместе с местными властями и горожанами. «Единая Россия» активно поддерживает спорт и стремление жителей к здоровому образу жизни. Поэтому будем искать возможность установить площадку в микрорайоне, – заявил Воробьев.

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