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Спорт23 апреля 2021 13:11

Спортсмены из Аткарска попросили депутата Воробьева помочь с установкой площадки для воркаута

Источник:kp.ru
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Площадку для воркаута планируют установить в Аткарске

Площадку для воркаута планируют установить в Аткарске

Спортсмены из Аткарска обратились за помощью к депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву («Единая Россия»). Активисты рассказали, что в городе не хватает современных площадок для занятия воркаутом.

Во время рабочей поездки парламентарий вместе с главой района Виктором Елиным встретился с общественниками.

- Договорились, что возьмем вопрос в разработку, подготовим предложения и обсудим их вместе с местными властями и горожанами. «Единая Россия» активно поддерживает спорт и стремление жителей к здоровому образу жизни. Поэтому будем искать возможность установить площадку в микрорайоне, – заявил Воробьев.

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