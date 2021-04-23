Александр Янклович Фото: Дарья Вострикова

Александр Янклович возглавит администрацию Волжского района Саратова.

Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

23 апреля Янклович сдал депутатский мандат, сообщив, что продолжит работу на благо жителей города и Волжского района. По словам Исаева, бывший гордеп согласился на новую должность, не раздумывая.

- Александр Янклович почти 20 лет являлся депутатом городской Думы, в том числе по Волжскому району. Эта территория ему хорошо знакома, он знает все проблемные вопросы, многие из которых уже удалось разрешить благодаря ему. Для жителей района он – друг, помощник и соратник. Уверен, что волжане поддержат такое назначение, которое произойдет в понедельник. Владимир Томашенцев также продолжит работать в администрации Волжского района, – сказал Исаев.

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