Зарплаты врачей скорой помощи в Балакове вырастут с 1 июля

Николай Панков обсудил с работниками станции скорой помощи в Балакове повышение зарплаты

На станции скорой медицинской помощи в Балакове уже с 1 июля вырастут зарплаты.

Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 23 апреля, обсудил этот вопрос с сотрудниками станции. Планируется, что получать они будут не меньше, чем в Саратове.

- Сейчас сотрудники вынуждены совмещать ставки, чтобы оплата труда была достойной. Повышение зарплат врачам до 60 тысяч рублей направлено на то, чтобы сохранить коллектив и привлечь молодых специалистов. Считаю, что и конкуренция среди профессионального сообщества будет выше. Значит, будет повышаться и качество медицинской помощи, – подчеркнул Панков.

В школах Балакова будут открыты медицинские классы, уже есть соглашение с Саратовским государственным медицинским университетом. Николай Панков отметил важность профориентации детей, которым это поможет осознанно выбрать будущее занятие.

Напомним, с этого года Панков установил надбавку к стипендии тем студентам Балаковского медицинского колледжа, которые останутся работать на станции скорой помощи в Балаково, чтобы выпускники не уезжали из родного города.

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