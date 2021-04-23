В Саратове арестовали следователя СК

Арестован сотрудник СК по Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

В Саратове арестован сотрудник регионального СК.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, срок содержания под стражей составит два месяца.

Напомним, следователя СК подозревают в получении крупной взятке, сопряженной с вымогательством. По предварительной версии, он требовал от четырех работников УФСИН миллион рублей. В противном случае угрожал возбудить в отношении них уголовное дело о халатности.

Жертвы вымогательства обратились в УФСБ, поэтому передача денег прошла под контролем силовиков. 16 апреля следователь получил половину искомой суммы и потребовал оставшуюся часть. После этого его задержали сотрудники УФСБ.

Расследование уголовного дела продолжается.

- Следственный комитет России крайне принципиально относится к любым проявлениям коррупции и не намерен скрывать подобные факты и лиц их совершивших, тем более, когда речь идет о сотрудниках ведомства. Следственный Комитет уделяет особое внимание чистоте в своих рядах, невзирая на чины и должности, – подчеркивают в ведомстве.

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