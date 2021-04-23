Янклович не стал комментировать свой уход из Гордумы Саратова

Александр Янклович сложил с себя полномочия депутата Саратовской городской думы.

Этот вопрос был рассмотрен на очередном заседании 23 апреля.

Депутат поблагодарил коллег за понимание и объявил, что продолжит работу на благо жителей Саратова и Волжского района.

- Никаких комментариев до понедельника, – заявил он корреспонденту «КП-Саратов».

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