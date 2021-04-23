Жительница Саратовской области отдала 15 тысяч рублей за толчок пожилой соперницы

В Волжском районе Саратова 66-летнюю жительницу Красноармейска обязали выплатить 15 тыс. рублей за причинение морально-нравственных и физических страданий.

- Весной 2019 года она поругалась с 65-летней жительницей Саратова и толкнула ее руками в грудь, тем самым причинив физическую боль ушиб мягких тканей грудной клетки, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Пенсионерку привлекли к административной ответственности и взыскали 15 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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