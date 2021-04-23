Начальница сельской почты под Саратовом присвоила себе полмиллиона рублей

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области осудили 40-летнюю жительницу села Липовка за присвоение
- С 7 июня 2017 года по 20 октября 2020 начальница отделения почтовой связи в селе, используя свое служебное положение, присвоила вверенных ей 500 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Деньги она потратила на собственные нужды.
Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком год.
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