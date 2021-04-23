В Балашове за день произошло два пожара

В Балашове Саратовской области вчера, 22 апреля, случились два пожара.

- В 15:44 поступил сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире трехэтажного дома. Горели вещи на площади 2 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Предполагается, что пожар произошел из-за неправильного использования электрооборудования.

Еще одно возгорание в Балашовском районе случилось в 18:50 в ангаре в селе Пинеровка. На площади 20 кв. м горели б/у вещи по той же причине — несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Тушить пожар выезжали три расчета МЧС.

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