Автобус в Балакове сбил перебегавшую дорогу старушку

Автобус сбил пенсионерку Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вчера, 22 апреля, автобус сбил старушку.

- В 11:55 в районе дома №57 по улице Трнавская 82-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и была сбита ПАЗ-32054, за рулем которого находился 34-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пенсионерка с травмами госпитализирована.

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