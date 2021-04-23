Автобус в Балакове сбил перебегавшую дорогу старушку

Автобус сбил пенсионерку
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Балакове Саратовской области вчера, 22 апреля, автобус сбил старушку.
- В 11:55 в районе дома №57 по улице Трнавская 82-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и была сбита ПАЗ-32054, за рулем которого находился 34-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пенсионерка с травмами госпитализирована.
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