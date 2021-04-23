В Саратове в троллейбусе покалечилась женщина

В Ленинском районе Саратова вчера утром, 22 апреля, пострадала пассажирка троллейбуса №10.

- В момент, когда транспорт проезжал проспект Строителей, 38, 66-летняя женщина, нарушив правила пользования общественным транспортом, упала в салоне, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пассажирка с травмами попала в больницу.

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