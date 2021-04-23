В нескольких районах Саратова отключили горячую воду

В Саратове сегодня, 23 апреля, до вечера не будет горячей воды на множестве улиц в нескольких районах.

Как сообщается на сайте teplo.energy, горячую воду отключили в некоторых домах по улицам: Максима Горького, проспект Кирова, Яблочкова, Театральная площадь, Большая Казачья, Вольская, Чапаева, Московская, Киселева, Химическая, Парковая, Лесная, Огородная, 1-й Прессовый проезд, Деловой проезд, Деловой тупик, Вишневая, проспект 50 лет Октября, Деловая, Лунная, Саперная, Тверская, Школьная, Аэропорт, Высокая, Жуковского, Осипова.

Горячее водоснабжение отключили для планового ремонта теплосетей и энергообъектов.

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