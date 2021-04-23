В центре Саратова из-за неисправности вагона встали четыре трамвайных маршрута

В центре Саратова сегодня утром, 23 апреля, прервано движение трамваев маршрутов №3, 9, 10 и 11.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», это произошло в 10:40 из-за неисправности вагона на перекрестке Советской и Мирного переулка.

От 6-й Дачной «тройки» едут с увеличенным интервалом, а из центра движения нет. «Девятки» и «десятки» ходят только до Детского парка, «одиннадцатые» едут от 6-го квартала лишь до Осипова.

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