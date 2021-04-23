Саратовская гордума останется без Александра Янкловича

Александр Янклович Фото: Дарья Вострикова

Депутат Саратовской городской думы Александр Янклович намерен сдать мандат.

Об этом было объявлено на заседании думы 23 апреля.

По словам депутата Виктора Маркова, вопрос сложения мандата был рассмотрен еще до заседания, поэтому вопрос был включен в повестку дня.

О причинах ухода Янкловича не сообщается. Он возглавляет в думе комиссию по местному самоуправлению, законности, защите прав населения.

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