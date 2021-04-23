Андрей Разборов: Президент дал важное распоряжение о разработке мер для укрепления российского бизнеса

Андрей Разборов

Андрей Разборов, министр экономического развития Саратовской области, прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 21 апреля.

- В своем обращении Президент РФ Владимир Путин поднял ряд вопросов, имеющих первостепеннейшее значение для благополучия нашей страны. Одним из ключевых является поддержка малого бизнеса, которая всегда являлась для нас приоритетным направлением.

В прошлом году от пандемии коронавирусной инфекции пострадали все отрасли экономики. И быстрое восстановление зависит, в том числе и от адресной поддержки малого и среднего бизнеса. Президентом было дано важное распоряжение Правительству РФ о разработке новых мер, способствующих укреплению позиций российского бизнеса.

Еще раз подчеркну, эти меры чрезвычайно необходимы и своевременны, так как позволят восстановить и развить бизнес и улучшат состояние рынка труда в целом.

Был сделан акцент, что необходимо предусмотреть меры поддержки молодежи в каждом нацпроекте. Это, безусловно, поможет молодым предпринимателям. И мы рассчитываем, что в ближайшее время поддержка, предоставляемая в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будет дополнена и расширена, станет возможным предоставление новых налоговых послаблений и субсидии для молодых предпринимателей, — заявил Разборов.

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