Евгений Ковалев: Предстоит большая работа по реализации положений, прозвучавших в послании Президента

Евгений Ковалев

Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») отметил, что впереди большая работа по реализации положений, прозвучавших в минувшую среду в послании Президента. Особо он отметил вопросы, связанные со здравоохранением, и подчеркнул, что реализация послания — прямое руководство к действию для каждого партийца.

- Во время очередного послания Президента Владимира Путина Федеральному собранию преобладали обращения по социальной тематике. Часть из них была предложена «Единой Россией» и, как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, войдут в предвыборную программу. Среди них — поддержка семей с детьми, развитие систем образования, медпомощи. В частности, «Единая Россия» выступала за то, чтобы в малых городах и посёлках был обновлен автопарк скорой помощи. Помимо этого уже с 1 июля начнется реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Приятно, что в начале своего выступления президент поблагодарил всех тех, кто внес неоценимый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Как отметил глава государства, в период пандемии все решения были направлены на поддержку граждан. Также неоценима поддержка семей с детьми. Важным вопросом, который обозначил президент, является реабилитация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Цель этого — поддержать здоровье человека и привести его в норму за как можно более короткий промежуток времени. Затронув тему вакцинации, Владимир Путин подчеркнул, что возможность сделать прививку должна быть у каждого, потому что коронавирус еще не побежден, опасность сохраняется. Полностью согласен с этим. Иммунизация является самым надежным способом защиты населения. Очень важно не отказываться от иммунизации, а совместно с врачом найти возможность ее проведения, при необходимости пройдя соответствующую подготовку, — сказал Ковалев.

Напомним, в среду, 21 апреля, Президент РФ Владимир Путин в 17-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Выступление продолжалось 1 час 18 минут. Большая часть послания была посвящена ситуации внутри страны — вопросам здравоохранения, экономики и социальной политики. Президент рассказал о новых мерах поддержки россиян.

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