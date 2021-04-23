Победители конкурса библиотек Николая Панкова поехали в Волгоград

Работников городских и сельских библиотек ждет экскурсия по городу-герою Волгограду и встреча с коллегами для обмена опытом.

Конкурс «Слава, достойная памяти» депутат Госдумы Николай Панков провел в своем округе в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он был посвящен подвигу наших героев-земляков: ветеранов войны и тружеников тыла. В конкурсе приняли участие 194 работника городских и сельских библиотек.

Елена Борзикова уже 30 лет работает библиотекарем, 12 из них — в библиотеке поселка Сланцевый Рудник Озинского района.

- Уже не первый раз участвую в конкурсе Николая Васильевича, очень рада, что мой проект был признан одним из лучших. Мы многого ждем от этой поездки в город-герой Волгоград: новых хороших эмоций и новых знаний, которые мы можем передать своим читателям, — рассказала она.

- Спасибо вам за активное участие. Вы проделали большую работу: изучали документы, записывали воспоминания участников войны и тружеников тыла. Благодаря вам подрастающее поколение получает знания не только из книг. На примере конкретных людей вы смогли показать героический подвиг нашего народа, — поблагодарил всех участников конкурса Николай Панков.

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