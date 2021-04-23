Николай Панков призвал благоустроить пляж в Балакове для семейного отдыха

Николай Панков осмотрел пляж в Балакове

Депутат Государственной думы России Николай Панков в Балакове Саратовской области осмотрел пляж в 1-м микрорайоне.

Местные жители, представители инициативной группы рассказали ему, что место расположено в центре города, к нему удобно добираться, но пляж не благоустроен, дно заилено. Поэтому семейный отдых тут невозможен.

Сейчас водоем заилен, берег зарос камышом

Николай Панков отметил, что проблему следует решить и создать комфортное место отдыха, причем такое, чтобы подходило семьям с детьми. Для разработки проекта предложено привлечь молодых архитекторов.

- Балаково — город большой, жителей много, и таких мест должно быть много и они должны быть благоустроены. Людям важно, чтобы вода была свободна от зарослей и камышей. Чтобы зеркало водоема и дно были чистые и безопасные. Вторая задача — благоустройство территории. Нужна насыпь из песка и комфортные раздевалки. Всегда говорю, необходимо за основу брать передовые технологии, не просто собрать мусор, а создать современное место отдыха, — заявил он.

На пляже должно быть создано место для комфортного семейного отдыха

Работы должны начаться в 2021 году. Кроме того, рядом расположен парк, который будут благоустраивать по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

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