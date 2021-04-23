С дома в центре Саратова на головы людей грозит упасть капитель

С двухэтажного здания отваливается часть капители. Фото Семена Богаевского

В центре Саратова отваливается часть капители со здания.

- Некрасова, 48, это что за жесть? А если кому-нибудь на голову свалится? Постоянный поток людей! — написал Семен Богаевский в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Он приложил фото, на котором видно, что с двухэтажного здания грозит упасть фрагмент капители. А в этот момент по тротуару идут люди.

Фото Семена Богаевского

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