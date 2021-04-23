В Саратове три автобусных маршрута ликвидировали, шесть изменили

Меняются маршруты шести саратовских автобусов Фото: Екатерина Семенова

Три автобусных маршрута в Саратове окончательно ликвидированы. Соответствующее постановление подписал глава Саратова Михаил Исаев.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», это маршруты дублировали троллейбусные, поэтому от них было решено избавиться.

Таким образом перестали ходить автобусы №9 (Грибова – Горького), №54 (ж/д вокзал – речной вокзал), №76 (Грибова – ж/д вокзал).

Еще шесть автобусов поменяют маршрут следования.

— № 8а (Солнечный-2 – «Липки»): будет исключен участок от Антонова до Блинова;

— № 10 (микрорайон 1а «Солнечный» – СГТУ):будет сокращен участок движения от СГТУ до ж/д вокзала и продлен до улицы Романтиков в Ленинском районе;

— № 21 (Новый Порт – Большая Садовая): будет исключен участок от перекрестка Орджоникидзе и Энтузиастов до улицы Пензенская в том месте, где начинается дорога в гимназию №34, объезжать участок маршрутка будет по Орджоникидзе, Плякина, Левина;

- №30 (3-я Дачная – Солнечный-2): движение продлевается до улицы Кузнецова;

- №31 (Юбилейный – завод «Строймаш») будет ходить по улице Менякина;

- №80 (3-я Дачная – Овражная): схема движения продлевается до гипермаркета «Магнит» на Блинова.

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