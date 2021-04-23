Дело Натальи Мазиной передано в суд в Саратове

Наталья Мазина с адвокатом Фото: Ольга Симонова

В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Натальи Мазиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

В октябре — ноябре 2018 года были заключены три госконтракта на поставку 18 аппаратов УЗИ в разные медучреждения. Однако при их приемке выяснилось, что они не соответствуют регистрационному удостоверению Ростехнадзора и техническим требованиям аукциона.

По версии следствия, Наталья Мазина все равно дала указания принять фальсифицированные аппараты, тем самым исполнив госпрограмму. Не было организовано проверки силами сотрудников Росздравнадзора. Следствие полагает, это было сделано «из иной личной заинтересованности, обусловленной побуждениями карьеризма».

Ущерб бюджету области составил 53 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Свою вину Наталья Мазина не признает.

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