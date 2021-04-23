В Саратов и Балаково поступят 94 троллейбуса «Адмирал»

В Саратовскую область до конца 2021 год должны поступить 94 новых троллейбуса «Адмирал».

Как сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, 74 из них придут в Саратов, 20 — в Балаково.

Спикер Госдумы напомнил, что ранее были безвозмездно получены троллейбусы из Москвы, которые во многом помогли переломить ситуацию с электротранспортом.

- Все-таки хочется, чтобы ходили по дорогам и Саратова, и Балакова наши энгельсские «Адмиралы». В этом году 24 машины должны до сентября прийти на линии — хорошо, но недостаточно. Поэтому, работая в этом направлении, обсудили ситуацию и приняли решение в рамках лизинговой программы текущего 2021 года поставить на линии города Саратова 50 машин – новых троллейбусов. Балакову — 20 троллейбусов, — сказал Володин.

Он обратился к представителям властей двух городов, чтобы те брали на себя больше ответственности, ставили высокую планку для развития общественного транспорта.

- Люди ждут этих шагов. Все остальное получится. Со своей стороны буду помогать, — заявил Вячеслав Володин.

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