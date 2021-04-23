В Саратовской области сегодня ожидаются 18 градусов тепла, гроза и дождь

В Саратовской области сегодня, 23 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Утром местами будет густой туман, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 6–11 м/с. Температура днем поднимется до +13… +18 градусов.

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