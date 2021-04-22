В Саратове горел трамвай №11

В Саратове сегодня вечером, 22 апреля, произошло замыкание в кабине машиниста трамвая.

- Вызов поступил в 18:21. Трамвай следовал по маршруту №11 и в тот момент находился на улице Танкистов возле Пугачевского поселка, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пассажиры сами покинули вагон. Дальше кабины машиниста возгорание не пошло, на место выезжали два расчета, но ничего тушить не пришлось.

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