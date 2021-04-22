Панков: Вузы нашей области подтверждают высокое качество образования на международном уровне

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил преподавателей и студентов СГАУ им. Н.И. Вавилова и других саратовских вузов, вошедших в топ-1000 международного рейтинга The Times Higher Education (THE).

- Вузы нашей области подтверждают высокое качество образования не только на российском, но и на международном уровне. Горжусь, что Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова вошел в топ-1000 международного рейтинга The Times Higher Education (THE). В этот рейтинг входят лучшие университеты мира по качеству преподавания, исследовательской деятельности, международному взаимодействию.

Отмечу, из 54 вузов РФ аграрного профиля в топ-1000, кроме СГАУ, вошла Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева. Что еще раз доказывает, что в Саратове обучают лучших специалистов в аграрной сфере. Вместе с попечительским совета вуза и дальше будем помогать в достижении поставленных целей.

Также из саратовских вузов в рейтинг включены СГУ им. Н.Г. Чернышевского и СГМУ им. В.И. Разумовского, они заняли с аграрным университетом одинаковые позиции. От души поздравляю коллективы и студентов наших вузов, – пишет Панков.

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