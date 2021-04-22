Все ФАПы Саратовской области будут обеспечены интернетом

Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области в течение пяти лет планируется построить около 50 объектов здравоохранения.

Как рассказал «КП-Саратов» министр здравоохранения Олег Костин, это не только фельдшерско-акушерские пункту, но и, например, врачебные амбулатории. Кроме того, пять ФАПов планируют возвести за счет экономии.

В регионе уже построены 50 ФАПов в разных районах.

- Они не просто новые, а полностью оснащены современным оборудованием. Подобраны кадры для работы, подвели интернет, стараемся открыть аптеки в каждом ФАПе для обеспечения жителей сел лекарственными препаратами, – отметил министр.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, предусмотрено открытие новых ФАПов и обеспечение существующих доступом в интернет.

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