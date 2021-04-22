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Общество22 апреля 2021 16:52

Конный патруль появится на улицах Саратова

Названы улицы, где кавалеристы будут нести службу
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Конный патруль вышел на улицы Саратова

Конный патруль вышел на улицы Саратова

Фото: УМВД по Саратову

В Парке Победы Саратова заступили на службу кавалеристы полка ППС.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, отделение состоит из двух полицейских на лошадях. Конный патруль может пройти в труднодоступных местах, что дает ему преимущество перед нарядами на автомобилях.

Кавалеристы будут нести службу также на Кумысной поляне, улице Рахова, улицах Осенняя, Ламповая, 1-й проезде Строителей, проспекте 50 лет Октября, сквере имени Благодарова.

Общая численность кавалерийского отделения батальона полка ППСП составляет 16 сотрудников и 10 лошадей. За прошлый год они выявили два преступления, пресекли множество правонарушений.

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