На Саратовскую область надвигается сильный туман

В Саратовской области пятница будет туманной Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области в пятницу, 23 апреля, ожидается сильный туман.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, туман накроет область уже с утра. Видимость упадет до 500 метров и менее.

В течение дня возможны дожди и грозы.

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