В новом онкоцентре Саратова будет летний сад

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал подробности о строительстве онкологического диспансера на улице Шехурдина.

В комментарии «КП-Саратов» он отметил, что строительство ведется уже второй год, и сейчас здание почти завершено, рабочие приступили к остеклению.

- В 2022 году строители передадут нам ключи, и мы туда заведем кадры, которые сейчас обучаем в университете, и откроем новейший суперсовременный онкологический центр. Он включает даже гостиницу для проживания пациентов, которые будут приезжать, поликлинику, дневной стационар, операционные. Даже летний сад там есть, – поделился Олег Костин.

Он отметил, что появление такого центра позволит жителям области получать помощь, не выезжая в другие регионы, поэтому страшный диагноз будет уже не таким страшным.

Напомним, онкологический диспансер в Саратове строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.