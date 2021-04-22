В Волжском районе отремонтируют 90 тротуаров

Названы адреса в Волжском районе Саратова, где до конца 2021 года будут отремонтированы тротуары.
Как рассказал депутат Государственной думы России Николай Панков, который курирует проект, в списке 90 адресов.
Он подчеркнул, что перечень проблемных мест помогли составить жители. Это подходы к школам, детсадам, поликлиникам, жилым массивам.
26 адресов уже известны, они опубликованы на сайте тротуары164.рф. А теперь названы еще 64 участка.
- Это очень важно для жителей. Но и ответственности прибавится – тем, от кого зависит эффективная реализация проекта. По этому поводу встречусь с общественными советами, попрошу жителей принять участие в контроле за качеством работ, – заявил Панков.
В список вошли:
1. ул. им. Некрасова Н.А. (от ул. им. Мичурина И.В. до Набережной Космонавтов);
2. Соборная площадь (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборной - нечетная сторона);
3. ул. Соборная (от ул. Московская до Коммунарного тупика);
4. проезд от ул. Соборной до ул. им. Радищева А.Н.;
5. ул. Соляная (от ул. Московской до ул. им. Лермонтова М.Ю.);
6. ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. Первомайской);
7. ул. им. Григорьева Е.Ф. (от ул. Октябрьской до ул. им. Мичурина И.В.);
8. ул. Мясницкая (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. им. Гоголя Н.В.);
9. ул. Веселая (от ул. Соколовой до ул. Б.Горной);
10. ул. им. Радищева А.Н. (от ул. Б. Горной до ул. Соколовой);
11. ул. Октябрьская (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. им. Челюскинцев);
12. ул. Первомайская (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Октябрьской);
13. ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборной);
14. ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Соборной);
15. ул. Автомобильная;
16. ул. им. Исаева Н.В. - нечетная сторона;
17. ул. Усть-Курдюмская;
18. 2 -й Соколовогорский пр. (от ул. Соколовогорской до ул. Весенней – обе стороны);
19. 1-й Соколовогорский пр. (от ул. Соколовогорской до ул. Весенней);
20. ул. Валовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Октябрьская);
21. ул. Федоровская (от дома № 5 до дома № 7);
22. ул. им. Хвесина Т.Е.(от ул. Соколовой до ул. М. Горной);
23. Волочаевский пр.;
24. ул. им. Рогожина В.С. (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. им. Посадского И.Н.);
25. ул. им. Мичурина И.В. (от ул. Соборной до ул. Первомайской);
26. ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. Валовой);
27. ул. Соборная (от Соборной площади до ул. им. Чернышевского Н.Г.);
28. ул. им. Григорьева Е.Ф. (от ул. им. Некрасова Н.А. до ул. Соборной);
29. ул. Соборная (от ул. Волжской до ул. им. Григорьева Е.Ф.);
30. ул. им. Гоголя Н.В.;
31. ул. Кузнечная (от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской);
32. ул. Кузнечная (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборной);
33. ул. Татарская (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького М.);
34. ул. Мясницкая (от ул. им. Гоголя Н.В. до ул. Татарской);
35. ул. им. Посадского И. Н. (от ул. им. Горького А.М. в сторону ул. им. Радищева А.Н.);
36. ул. им. Некрасова Н.А. (от ул. Первомайской до ул. Московской);
37. ул. им. Некрасова Н.А. (от ул. Б. Горной до Волочаевского пр.);
38. ул. Веселая (от ул. Вознесенской до ул. Б. Горной);
39. ул. Октябрьская (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. Соколовой);
40. ул. Комсомольская (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. Соколовой);
41. ул. им. Посадского И.Н. (от ул. им. Рогожина В.А.
до ул. Комсомольской);
42. ул. Соборная (от ул. Б. Горной до Волочаевского пр.);
43. ул. им. Посадского И.Н. (от ул. им. Рогожина В.А. до Городской клинической больницы № 9);
44. ул. Северная;
45. Обуховский пер. (от ул. им. Лермонтова М.Ю. до Набережной Космонавтов);
46. ул. Первомайская (от ул. им. Лермонтова М.Ю. до Набережной Космонавтов);
47. ул. им. Лермонтова М.Ю. (от ул. Октябрьской до ул. Валовой);
48. ул. им. Челюскинцев (от Песковского пер. до ул. им. Чернышевского Н.Г.);
49. Нескучный пер. (от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Чернышевского Н.Г.);
50. ул. Тулупная (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Вознесенской);
51. Князевский взвоз;
52. ул. им. Рамаева Г.Г.;
53. ул. Вознесенская (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. Соколовой);
54. ул. Вознесенская (от ул. Московской до ул. Валовой);
55. ул. Набережная Космонавтов (от ул. Московской до ул. Валовой);
56. ул. им. Хвесина Т.Е. (от ул. Соколовой до ул. Б. Горной);
57. ул. им. Лермонтова М.Ю. (от Князевского взвоза до ул. Октябрьской);
58. ул. им. Лермонтова М.Ю. (от Славянской площади до ул. М. Горная);
59. ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. Соколовой до ул. М. Горной) -левая сторона;
60. ул. им. Рогожина В.А. (от ул. Соколовой до ул. М. Соляной) – с одной стороны;
61. ул. 32-й Стрелковой дивизии;
62. 4-й Соколовогорский пр.;
63. ул. Аэропорт (от поворота на маг. «Бизант» до 2-го Сеченского пр.);
64. ул. Усть-Курдюмская вдоль дома 3 (от Сбербанка до ул. Шевыревская), 2 тротуара.
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