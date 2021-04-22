В Волжском районе отремонтируют 90 тротуаров

Названы адреса в Волжском районе Саратова, где до конца 2021 года будут отремонтированы тротуары.

Как рассказал депутат Государственной думы России Николай Панков, который курирует проект, в списке 90 адресов.

Он подчеркнул, что перечень проблемных мест помогли составить жители. Это подходы к школам, детсадам, поликлиникам, жилым массивам.

26 адресов уже известны, они опубликованы на сайте тротуары164.рф. А теперь названы еще 64 участка.

- Это очень важно для жителей. Но и ответственности прибавится – тем, от кого зависит эффективная реализация проекта. По этому поводу встречусь с общественными советами, попрошу жителей принять участие в контроле за качеством работ, – заявил Панков.

В список вошли:

1. ул. им. Некрасова Н.А. (от ул. им. Мичурина И.В. до Набережной Космонавтов);

2. Соборная площадь (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборной - нечетная сторона);

3. ул. Соборная (от ул. Московская до Коммунарного тупика);

4. проезд от ул. Соборной до ул. им. Радищева А.Н.;

5. ул. Соляная (от ул. Московской до ул. им. Лермонтова М.Ю.);

6. ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. Первомайской);

7. ул. им. Григорьева Е.Ф. (от ул. Октябрьской до ул. им. Мичурина И.В.);

8. ул. Мясницкая (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. им. Гоголя Н.В.);

9. ул. Веселая (от ул. Соколовой до ул. Б.Горной);

10. ул. им. Радищева А.Н. (от ул. Б. Горной до ул. Соколовой);

11. ул. Октябрьская (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. им. Челюскинцев);

12. ул. Первомайская (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Октябрьской);

13. ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборной);

14. ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Соборной);

15. ул. Автомобильная;

16. ул. им. Исаева Н.В. - нечетная сторона;

17. ул. Усть-Курдюмская;

18. 2 -й Соколовогорский пр. (от ул. Соколовогорской до ул. Весенней – обе стороны);

19. 1-й Соколовогорский пр. (от ул. Соколовогорской до ул. Весенней);

20. ул. Валовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Октябрьская);

21. ул. Федоровская (от дома № 5 до дома № 7);

22. ул. им. Хвесина Т.Е.(от ул. Соколовой до ул. М. Горной);

23. Волочаевский пр.;

24. ул. им. Рогожина В.С. (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. им. Посадского И.Н.);

25. ул. им. Мичурина И.В. (от ул. Соборной до ул. Первомайской);

26. ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. Валовой);

27. ул. Соборная (от Соборной площади до ул. им. Чернышевского Н.Г.);

28. ул. им. Григорьева Е.Ф. (от ул. им. Некрасова Н.А. до ул. Соборной);

29. ул. Соборная (от ул. Волжской до ул. им. Григорьева Е.Ф.);

30. ул. им. Гоголя Н.В.;

31. ул. Кузнечная (от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской);

32. ул. Кузнечная (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборной);

33. ул. Татарская (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького М.);

34. ул. Мясницкая (от ул. им. Гоголя Н.В. до ул. Татарской);

35. ул. им. Посадского И. Н. (от ул. им. Горького А.М. в сторону ул. им. Радищева А.Н.);

36. ул. им. Некрасова Н.А. (от ул. Первомайской до ул. Московской);

37. ул. им. Некрасова Н.А. (от ул. Б. Горной до Волочаевского пр.);

38. ул. Веселая (от ул. Вознесенской до ул. Б. Горной);

39. ул. Октябрьская (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. Соколовой);

40. ул. Комсомольская (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. Соколовой);

41. ул. им. Посадского И.Н. (от ул. им. Рогожина В.А.

до ул. Комсомольской);

42. ул. Соборная (от ул. Б. Горной до Волочаевского пр.);

43. ул. им. Посадского И.Н. (от ул. им. Рогожина В.А. до Городской клинической больницы № 9);

44. ул. Северная;

45. Обуховский пер. (от ул. им. Лермонтова М.Ю. до Набережной Космонавтов);

46. ул. Первомайская (от ул. им. Лермонтова М.Ю. до Набережной Космонавтов);

47. ул. им. Лермонтова М.Ю. (от ул. Октябрьской до ул. Валовой);

48. ул. им. Челюскинцев (от Песковского пер. до ул. им. Чернышевского Н.Г.);

49. Нескучный пер. (от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Чернышевского Н.Г.);

50. ул. Тулупная (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Вознесенской);

51. Князевский взвоз;

52. ул. им. Рамаева Г.Г.;

53. ул. Вознесенская (от ул. им. Посадского И.Н. до ул. Соколовой);

54. ул. Вознесенская (от ул. Московской до ул. Валовой);

55. ул. Набережная Космонавтов (от ул. Московской до ул. Валовой);

56. ул. им. Хвесина Т.Е. (от ул. Соколовой до ул. Б. Горной);

57. ул. им. Лермонтова М.Ю. (от Князевского взвоза до ул. Октябрьской);

58. ул. им. Лермонтова М.Ю. (от Славянской площади до ул. М. Горная);

59. ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. Соколовой до ул. М. Горной) -левая сторона;

60. ул. им. Рогожина В.А. (от ул. Соколовой до ул. М. Соляной) – с одной стороны;

61. ул. 32-й Стрелковой дивизии;

62. 4-й Соколовогорский пр.;

63. ул. Аэропорт (от поворота на маг. «Бизант» до 2-го Сеченского пр.);

64. ул. Усть-Курдюмская вдоль дома 3 (от Сбербанка до ул. Шевыревская), 2 тротуара.

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