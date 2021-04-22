Директор музея краеведения: Важно, что Послание Президента является системным продолжением нацпроекта «Культура»

Директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию.

- В Послании Президента обозначены многие достаточно сложные и проблемные вопросы социальной сферы, определены важнейшие направления культурной политики страны. Было подчеркнуто, что культура продолжает выполнять одну из ключевых и основополагающих задач развития нашего общества. Важно, что Послание является системным продолжением нацпроекта «Культура».

Благодаря нацпроекту работники культуры уже ощутили серьезную финансовую поддержку учреждений культуры в сельской местности и в малых исторических городах России. 24 млрд рублей, которые будут в ближайшие три года направлены на модернизацию домов культуры, библиотек и музеев, позволят этим учреждениям выйти на совершенно иной уровень предоставления культурных услуг и, как следствие, повысить качество жизни людей на селе. Повышение уровня и качества жизни людей, независимо от географии их проживания, сегодня является ключевым моментом социальной политики государства.

Глубоко убежден, что озвученные в послании дополнительные меры на обновление сельских учреждений культуры, в том числе музеев, несомненно, при содействии всех органов власти, позволят в ближайшее время провести необходимые ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, в которых размещены государственные и муниципальные музеи, привести всю материальную базу музеев в нормативное состояние и, конечно же, выйти на качественно новый уровень представления богатейших музейных коллекций, отражающих историю России и региона.

Конкретный и адресный характер Послания Президента, на мой взгляд, плодотворно и эффективно скажется на дальнейшем развитии музейной сферы нашей области, – уверен Евгений Казанцев.

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