В мэрии Саратова рассказали, что сломали вандалы на несанкционированном митинге

Вандалы разрисовали дорожные знаки Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В мэрии Саратова сообщили подробности актов вандализма, которые были совершены во время несанкционированного митинга 21 апреля.

- После вчерашнего несанкционированного публичного мероприятия были обнаружены дефекты малых архитектурных форм, граффити на знаках дорожного движения и наклейки с политическими призывами, выявлены разрисованные фасады зданий, витрин магазинов и остановочных павильонов, с проспекта Кирова пропала урна. Были также обнаружены повреждения зеленых насаждений: согнутые саженцы, поврежденные стволы деревьев и затоптанные газоны на зеленых зонах, – рассказали в администрации.

Чиновники подчеркнули, что разрушения и повреждения будут устранены, а ущерб планируется взыскать с виновных. Михаил Исаев уж поручил подсчитать затраты и выставить требования.

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